В Москве прошла премьера сериала «Король и Шут»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

В столице состоялась презентация сериала «Король и Шут». Перед премьерой проект, снятый в жанре панк-сказки, представили шоураннер Дмитрий Нелидов, режиссер Рустам Мосафир, продюсеры Ольга Филипук, Игорь Гудков и Андрей Князев, актеры — Константин Плотников, Влад Коноплев, Валери Зоидова, Дарья Мельникова, Васса Бокова, Даниил Вахрушев, Евгений Ткачук. Показ посетили представители индустрии: Яна Чурикова, Максим Матвеев, Сергей Марин, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Игорь Чехов, Анастасия Красовская, Мила Ершова, Влад Тирон, Антон Рогачев, Софья Лебедева, Мария Шумакова, Иван Добронравов, Стас Круглицкий, Изабель Эйдлен, Юрий Быков, Денис Власенко, Наталья Кудряшова, Анар Халилов, Сергей Гилев, Надежда Гуськова.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

01.03.2023