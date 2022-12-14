В Москве состоялась премьера сериала «13 клиническая»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

13 декабря в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера мистического сериала «13 клиническая».

Сериал представили создатели картины – автор сценария и продюсер Андрей Золотарев, продюсеры Алёна Акимова, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Теймур Джафаров и креативные продюсеры Яна Лебедева и Индар Джендубаев, а также актеры: Нино Нинидзе, Кристина Бабушкина, Григорий Калинин, Тата Яхина, Мирослава Смирнова, Елизавета Юрьева и Евгения Ахременко.

Премьеру посетили звездные гости: Ирина Безрукова, Антон Лаврентьев, Виктория Дайнеко, Анар Халилов, Катя Кабак, Джаник Файзиев, Виктория Богатырева, Алена Водонаева, Илья Маланин, Мария Андреева, Соня Присс, Снежина Кулова, Татьна Струженкова, Кристина Крайм, Ангелина Загребина, Екатерина Щербакова, Иван Чуйков, Анастасия Гуза, Светлана Степанковская и многие другие.

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14.12.2022