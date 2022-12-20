В Москве состоялась премьера фильма «Клипмейкеры»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

19 декабря в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового фильма Григория Константинопольского КЛИПМЕЙКЕРЫ.

На премьере картину представили съемочная группа во главе с продюсером ленты Сергеем Сельяновым, а также актеры Владимир Епифанцев, Арам Вардеванян, Риналь Мухаметов, Кристина Веденеева, Кристина Корбут, Татьяна Струженкова и другие.

Гостями премьеры стали Евгений Сангаджиев, Петр Буслов, Александр Котт, Анна Слю, Бакур Бакурадзе, Екатерина Волкова, Мила Ершова, Маша Лобанова, Роман Маякин, Алина Насибуллина, Кузьма Сапрыкин, Лиза Ищенко, Петр Натаров, Карен Арутюнов, Данила Вершинин, Катя Шумакова, Алена Хмельницкая, Дарья Блохина, Наталия Каневская, Клавдия Коршунова, Божена Рынска и другие.

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20.12.2022