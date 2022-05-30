В Москве прошла премьера мультфильма «Коати. Легенда джунглей»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула Кино на Кутузовском»

29 мая в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера семейной комедийной анимации КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ о приключениях удивительных зверей в джунглях Амазонии.

Мероприятие посетили российские блогеры, представители шоу-бизнеса, звезды кино и телевидения, среди которых Агата Муцениеце, Дарья Сагалова, Алексей Учитель и Анна Пересильд, Денис Косяков, Тимур Еремеев, Илана Юрьева, Надя Ручка, Алиса Вокс, Данила Стеклов и Надежда Лумпова, Марьяна Спивак, Анна Добронравова и другие.

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30.05.2022