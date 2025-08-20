Фестиваль «Короче»: церемония открытия
Фоторепортаж из Калининградского областного драматического театра
19 августа в Калининграде в 13-й раз открылся кинофестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче».
Торжественная церемония прошла в Калининградском областном драматическом театре и собрала полный зал зрителей. Ведущими вечера стали актеры Юрий Стоянов и Олег Савостюк.
По красной дорожке прошли члены жюри, участники и гости смотра – Аня Чиповская, Роман Евдокимов, Евгений Сангаджиев, Михаил Врубель, Игорь Толстунов, Андрей Прошкин, Илья Тилькин, Сабина Еремеева, Федор Бондарчук, Любовь Толкалина, Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица, Марина Доможирова, Макар Хлебников и другие.
Фото: Анна Темерина, Максим Кашин
