Международный фестиваль «Короче-2026»: фоторепортаж с церемонии открытия

Отчет из Калининградского областного драматического театра

18 августа в Калининграде открылся Международный фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче», который в этом году впервые расширил свою географию и принимает участников из разных стран.

Торжественная церемония открытия прошла в Калининградском областном драматическом театре и собрала полный зал зрителей. По красной дорожке прошли члены жюри, участники и гости смотра – Виктория Исакова, Анна Меликян, Джаник Файзиев, Юрий Быков, Александр Велединский, Сергей Кальварский, Андрей Мерзликин, Катерина Шпица, Александр Головин, Ольга Лапшина, Наталья Павленкова и другие.

Ведущими мероприятия выступили актеры Маша Кошина и Макар Хлебников.

Фото: Геннадий Авраменко

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

19.08.2026