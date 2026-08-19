Международный фестиваль «Короче-2026»: фоторепортаж с церемонии открытия
Отчет из Калининградского областного драматического театра
18 августа в Калининграде открылся Международный фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче», который в этом году впервые расширил свою географию и принимает участников из разных стран.
Торжественная церемония открытия прошла в Калининградском областном драматическом театре и собрала полный зал зрителей. По красной дорожке прошли члены жюри, участники и гости смотра – Виктория Исакова, Анна Меликян, Джаник Файзиев, Юрий Быков, Александр Велединский, Сергей Кальварский, Андрей Мерзликин, Катерина Шпица, Александр Головин, Ольга Лапшина, Наталья Павленкова и другие.
Ведущими мероприятия выступили актеры Маша Кошина и Макар Хлебников.
Фото: Геннадий Авраменко
19.08.2026