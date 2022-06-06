В Москве прошла премьера мультфильма «Кощей. Похититель невест»

Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Европейский»

В минувшую субботу в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась светская премьера анимационной комедии КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ.

Первыми посмотреть ленту пришли Данил Стеклов и Надежда Лумпова с сыном, Никита Тарасов с семьей, Ольга Ушакова с дочерью, Наталья Земцова с сыном, Рита Крон с семьей, Варвара Бирюкова, Ева Смирнова, Валерия Манькова, Светлана Турилова и другие.

Фильм собравшимся представили режиссер Роман Артемьев, продюсер Вадим Сотсков, актеры Владимир Сычев, Екатерина Тарасова, Ирина Савина и другие члены съемочной группы проекта.

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06.06.2022