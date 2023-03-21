В Москве прошла премьера анимационного фильма «Коты Эрмитажа»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

В столице прошла премьера мультфильма КОТЫ ЭРМИТАЖА. Главных героев озвучили Роман Курцын, Полина Гагарина и Павел Прилучный. Прокатчик фильма – кинокомпания «Наше кино». В числе первых зрителей мультфильма были: Бедрос Киркоров с внуками, Вадим Галыгин с семьей, Владимир Маркони с детьми, Зепюр Брутян с Мией и Тимофеем Прилучными, Екатерина Кабак, Владимир Сычев с семьей, Ирина Йовович, Наталья Земцова, Игорь Миркурбанов, Елена Борщева, Денис Никифоров с детьми, Алена Чехова, Юлия Беретта, Дмитрий Красилов, Маша Вебер, Елена Бирюкова, Анастасия Возник, Надежда Ручка, Анна Глаубэ и другие.

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21.03.2023