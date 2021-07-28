В Москва прошла премьера фильма «Красотка на взводе»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

Вечером 27 июля в рамках закрытия зрительского фестиваля «Новая женственность» в кинотеатре «Художественный» состоялась российская премьера комедийного экшна КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ с Кейт Бекинсейл в главной роли.

Гостями вечера стали Рената Литвинова, Юлия Снигирь, Мария Шумакова, Дарья Повереннова, Илья Бачурин, Яна Гладких, Ситора Алиева, Светлана Максимченко, Анфиса Вистингаузен, Полина Аскери, Ксения Соловьева, Юлия Пош, Софья Капкова, Арина Холина, Иляна Эрднеева, Евгения Милова, Ариан Романовский, Евгений Заболотный, Григорий Туманов и другие.

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28.07.2021