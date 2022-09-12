В Москве состоялась премьера триллера «Кто там?»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро Октябрь»

11 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера остросюжетного триллера КТО ТАМ?.

Фильм представили режиссеры Владимир Маслов, Михаил Морсков и Виталий Дудка, актеры Владимир Машков, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Марьяна Спивак, Николай Ковбас, Пелагея Невзорова, София Иванова, Надежда Иванова, Наталья Тетенова, Владислав Миллер, Джиа Лисса и другие.

Гостями премьеры стали: Сергей Полунин и Ксения Ильиных, Юлия Барановская, Никита Тарасов, Илья Маланин, Лиза Моряк, Сарик и Гевонд Андреасяны, Виктория Лопырева, Маша Цигаль, Алена Водонаева, Наталья Земцова и Гела Месхи, Екатерина Кабак, Мария Шурочкина, Артур Цветков.

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12.09.2022