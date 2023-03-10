Прошла премьера фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

В российской столице состоялась премьера картины НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ Сарика Андреасяна. Фильм представили сам режиссер, а также продюсер Гевонд Андреасян, актеры Егор Бероев, Полина Максимова, Дмитрий Власкин, Герман Модягин, Лиза Моряк, Марк Богатырев, Михаил Тарабукин, Ксения Алферова, Жанна Эппле и другие. На премьере также присутствовали Герой России Александр Головашкин, Ольга Кузьмина, Ольга Кабо, Анна Чурина, Ксения Суркова, Алексей Гаврилов, Женя Малахова, Владимир Сычев, Катя Кабак, Иван Кокорин, Алена Чехова, Торнике Квитатиани, Артем Сучков, Анастасия Денисова, Кирилл Мелехов, Роман Гриценко и другие. Картина НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ выйдет в прокат 16 марта.

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10.03.2023