В Москве состоялась премьера фильма «Купе номер 6»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

Фильм публике представила съемочная группа: режиссер Юхо Куосманен, актеры Сейди Хаарла, Юра Борисов, Юлия Ауг, Полина Ауг, продюсер Наталия Дрозд и оператор Яни-Петтери Пасси.

Первыми зрителями стали Алиса Хазанова, Александра Ревенко, Николай Хомерики, Антон Малышев, Любовь Аксенова, Александра Урсуляк, Наталия Мещанинова, Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Александр Горчилин, Варвара Шмыкова, Даниил Радлов, Андрей Бурковский, Рената Пиотровски, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Елизавета Янковская, Марьяна Спивак, Филипп Рейнхардт, Александр Робак, Софья Ская и многие другие.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

23.10.2021