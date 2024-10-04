В Перми открылся фестиваль импакт-кино «Лампа»
Фоторепортаж с торжественной церемонии
3 октября в Перми торжественно открылся XI Международный фестиваль импакт-кино «Лампа».
Старт смотру на церемонии дала президент кинофестиваля Ольга Зубкова. Ранее на пресс-конференции она отметила, что этом году у фестиваля появилось гораздо больше партнеров федерального масштаба, которые хотят транслировать, оценивать и говорить об инклюзивном кино.
В конкурсную программу поступило 850 работ из 60 стран мира, а в шорт лист вошли 60 работ из 16 стран мира. Жюри фестиваля в этом году возглавляет актер, режиссер и продюсер Антон Богданов.
Гостями мероприятия также стали Владимир Канухин, Энджел Жуков, Даниил Муравьев, Ольга Смирнова, Юлия Волкова, Сергей Гилев, Геннадий Смирнов, Вадим Бакунев, Мария Залунина и многие другие.
Торжественная церемония открытия «Лампы» завершилась инклюзивной драмеди ПРАВИЛА ФИЛИППА Романа Косова, который представил ее продюсер – генеральный директор кинокомпании «Интерфест» Григорий Подземельный.
Фото: пресс-служба фестиваля
04.10.2024