В Перми открылся Международный фестиваль импакт-кино «Лампа»

Фоторепортаж из ТРЦ «iMALL Эспланада»

12 сентября в Перми вновь начал свою работу Международный фестиваль импакт-кино «Лампа».

По желтой дорожке смотра помимо режиссеров конкурсных работ прошли Ольга Зубкова, Антон Богданов, Марина Ворожищева, Юлия Хлынина, Ольга Смирнова, Мария Маслова, Марина Кошевая, Елена Самчук, Максим Логинов, Ева Смирнова, Даниил Муравьев, Роман Погорелов, Николь Плиева и многие другие.

Гостей вечера ожидала развлекательная программа, наполненная музыкальными композициями, танцевальными номерами, вставками из конкурсных работ этого года и видео приветами от амбассадоров фестиваля.

Завершилась церемония открытия показом драмеди ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ Станислава Светлова.

Фото: пресс-служба фестиваля

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

13.09.2025