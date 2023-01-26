В Москве прошла премьера фильма «Легкое знакомство»

Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Европейский»

25 января, в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера фильма ЛЕГКОЕ ЗНАКОМСТВО. Картину представили режиссер Александр Крестников, актеры Дмитрий Орлов и Лиза Климова, а также съемочная группа фильма.

Среди гостей мероприятия были Анна Котова-Дерябина, Кристина Казинская, Сергей Чирков, Иван Николаев, Анна Чапман, Валерия Девятова, Максим Постельный, Александра Попова, Алена Каримская, Мария Гончарук, Артур Цветков, Анастасия Крайнова, Иван Жвакин, Виталий Грувер, Елена Полянская, Екатерина Соломатина, Ирэн Волынская, Юлия Хамитова и другие.

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26.01.2023