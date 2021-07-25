В Москве состоялась презентация «Летчика» Рената Давлетьярова

Фотоотчет с выставки МАКС-2021

На МАКС-2021 состоялась презентация нового фильма Рената Давлетьярова ЛЕТЧИК, посвященного подвигу советских пилотов в годы Великой Отечественной войны. В рамках презентации фильма съемочной группе представили новинку авиасалона – легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate от ОКБ «Сухого».

Презентация фильма прошла в павильоне, где несколькими днями ранее состоялась премьера новейшего самолета 5-го поколения. В ней приняли участие актеры Петр Федоров и Анна Пескова, продюсер фильма Дмитрий Пристансков, а также заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Барсук и организатор воздушных съемок Владимир Пономаренко.

Съемочной группе представили новинку Ростеха – легкий однодвигательный истребитель Checkmate, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая малозаметность, уникальную аэродинамику, поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта.

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25.07.2021