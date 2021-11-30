В Москве прошла премьера экшн-драмы «Летчик»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера экшн-драмы Рената Давлетьярова ЛЕТЧИК.

Фильм представили: режиссер Ренат Давлетьяров, продюсеры Влад Ряшин и Дмитрий Пристансков, актеры: Петр Федоров, Анна Пескова, Андрей Ильин, Евгений Михеев, Антон Кузнецов, Мария Поезжаева и др.

В числе гостей были: Нелли Кобзон, Екатерина Климова, Гоша Куценко, Лаура Джугелия, Алексей Гуськов, Ирина Безрукова, Игорь Угольников, Александр Цыпкин, Мария Кожевникова, Алексей Чадов, Вячеслав Тельнов, Игорь Жижикин, Анастасия Меськова, Вячеслав Манучаров, Янина Студилина, Антон Малышев и Анна Исаева, Кирилл Туриченко, Аркадий Укупник, Влад Опельянц, Сергей Сельянов, Александр Акопов, Екатерина Мцитуридзе, Владимир Левкин, Анастасия Крайнова, Илана Юрьева и др.

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30.11.2021