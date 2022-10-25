В Москве прошла премьера «Либерея: Охотники за сокровищами»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

24 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера приключенческого экшена ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ.

Фильм представили: продюсеры Владимир Маслов и Наталья Шибанова, актеры Тихон Жизневский и Алексей Серебряков.

Первыми зрителями картины стали: Владимир Яглыч, Анастасия Гребенкина, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Катерина Шпица, Константин и Ольга Андрикопулос, Ирина Чайковская, Никас Сафронов, Женя Малахова, Александр Энберт, Анжелика Каширина, Лена Катина, Гела Месхи, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анна Андрусенко, Сарик и Гевонд Андреасяны, Варвара Феофанова и Артем Дубра, Пелагея Невзорова, Кирилл Скрипник, Наталья Краснова, Кузьма Сапрыкин и другие.

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25.10.2022