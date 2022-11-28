В Москве состоялась премьера мультфильма «LOL.Surprise! Фильм»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

В киноцентре «Октябрь» прошла премьера анимационной ленты для всей семьи LOL.SUPRISE! ФИЛЬМ. Одну из главных героинь мультфильма — куколку леди Прима — озвучила певица и блогер Клава Кока, которая также представила зрителям фильм.

Среди гостей, первыми увидевшими фильм, были Владимир и Маруся Левкины, Никита Тарасов, Рита Дакота, Екатерина Белоцерковская, Анастасия Возник, Милана Стар, Татьяна Волосожар, Ирина Йовович, Елена Борщева, Анна Тихомирова, Этель Виторган и другие.

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28.11.2022