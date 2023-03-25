Прошла премьера картины «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

23 марта в московском кинотеатре КАРО Октябрь состоялась премьера фильма ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН. Комедия с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко в главных ролях – это продолжение приключений семьи Голубевых, которые снова не могут найти общий язык. Картина о том, как муж и жена Голубевы поменяются телами с роботами и получат возможность переосмыслить отношение к современным технологиям и воспитанию детей, выйдет на большие экраны 30 марта.

Первыми зрителями фильма и гостями показа стали создатели первого фильма ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ режиссер Александр Стриженов с дочерью, актер Эвклид Кюрдзидис и продюсер Александр Котелевский; а также Алена Водонаева, Елена Бирюкова, Ирина Безрукова, Елена Борщева, Анна Банщикова, Ирина Розанова, Кузьма Сапрыкин, Надя Ручка с сыном, Владимир и Маруся Левкина с дочерью, Александр Метелкин, Влад Лисовец, Анатолий Руденко и другие.

Фильм представили продюсер и соавтор сценария Ренат Давлетьяров, главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова и генеральный директор компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев, а также режиссер Андрей Волгин и актеры фильма Гоша Куценко, Сергей Ашарин, Анна Пескова, Денис Бузин, Саша Алексеев и другие.



Фото Геннадия Авраменко и Ксении Угольниковой.

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25.03.2023