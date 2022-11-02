В Москве прошел спецпоказ комедии «Любовники»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

1 ноября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся показ комедии ЛЮБОВНИКИ.

Фильм собравшимся представили продюсеры Артём Виткин и Михаил Дворкович, видеообращение к зрителям записала режиссёр картины Елена Хазанова.

На сцену также поднялись Павел Прилучный, который пришел на показ с женой Зепюр Брутян, Дарья Румянцева, Кузьма Сапрыкин, Анастасия Уколова, Алена Ицкова и другие актеры, а также съемочная группа фильма.

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02.11.2022