В Москве прошла премьера сериала «Люся»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

12 июля состоялась светская премьера сериала «Люся» онлайн-кинотеатра Premier. Гостями мероприятия стали: Данила Козловский, Кристина Асмус, Дарья Савельева, Иван Макаревич, Дарья Блохина, Анна Слю, Нино Нинидзе, Никита Павленко, Дарья Повереннова, Денис Шведов, Александр Цыпкин, Мария Шумакова, Виктория Синицина, Михаил Тройник, Софья Ская, Фёдор Рощин, Ольга Виниченко, Марина Васильева и другие.

Проект представили генеральный директор Premier Софья Митрофанова, сооснователь компании Good Story Media, генеральный продюсер сериала «Люся» Антон Щукин, креативный продюсер и автор сценария Петр Внуков, режиссер Иван И. Твердовский и исполнители главных ролей – Кристина Асмус и Данила Козловский.

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13.07.2022