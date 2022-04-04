В Москве состоялась премьера мультфильма «Мальчик-дельфин»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН, прокат которого начнется 7 апреля.

Посмотреть новый мультфильм пришли: Пашу и Ханна, Алексей Учитель, Кристина Асмус, Павел Прилучный, Александра Ребенок, Ольга Ломоносова, Ирина Муромцева, Наталья Лесниковская, Таня Терешина, Артем Ткаченко, Светлана Зейналова, Надежда Лумпова и Филипп Ершов, Алиса Вокс, Анна Пескова и Дмитрий Пристансков, Владимир Маркони, Алена Чехова, Евгения Добровольская, Дмитрий Красилов, Григорий Калинин, Елена Бирюкова, Эвелина Бледанс, Надежда Ручка, Максим Коновалов, Наталья Земцова, Дмитрий Бердников, Анна Михайловская, Гавр, Роман Юнусов, Гусейн Гасанов и другие.

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04.04.2022