В Москве состоялась премьера сериала Okko «Мамонты»

Фоторепортаж из пространства «Кибердом»

5 декабря в пространстве «Кибердом» состоялась премьера нового оригинального комедийного сериала онлайн-кинотеатра Okko «Мамонты», который рассказывает историю простодушного пенсионера, ставшего жертвой телефонного мошенника. Но мамонт, как называют преступники своих доверчивых и наивных жертв, не собирается сдаваться, он планирует вернуть деньги и поставить мошенников самих на грань вымирания.

Первые эпизоды сериала представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko и сериала «Мамонты» Гавриилом Гордеевым, продюсерами Дмитрием Пачулией и Ямуром Гильмутдиновым, режиссёром, автором сценария и креативным продюсером Михаилом Чистовым, авторами сценария Яной Прокопенко и Ольгой Вольпиной и актерами Юрием Стояновым, Лизой Ищенко, Львом Малишавой, Натальей Павленковой, Василием Копейкиным, Егором Павлычевым, Тимофеем Кочневым и другими.

Среди гостей премьерного показа были актрисы Мила Ершова, Карина Каграманян, Анастасия Денисова, актеры Игорь Чехов, Антон Кузнецов с сыном Григорием, Тимофей Зайцев, комики Алексей Сапрыкин и Аля Кокушкина, продюсер по документальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Владимир Тодоров, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, продюсеры Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко и другие.

Премьера сериала состоится 9 декабря в Okko.

Фото: Пресс-служба Okko

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06.12.2024