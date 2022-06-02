Okko провел закрытые показы киноверсии проекта «Манюня»

События состоялись в Москве и Санкт-Петербурге

В честь Международного дня защиты детей Okko собрал партнеров и друзей для просмотра киноверсии своего сериального хита «Манюня».

Киноверсия оригинального сериала Okko «Манюня» стартовала для просмотра в кинотеатрах сети «Каро» с 26 мая. Со 2 июня картина станет доступна на большом экране в кинотеатрах всей страны. Эксклюзивным дистрибутором «Манюни в кино» выступает кинокомпания «Централ Партнершип».

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

02.06.2022