Фестиваль «Маяк», фотоотчет: церемония открытия

Фоторепортаж из Геленджика

5 октября стартовал второй фестиваль актуального российского кино «Маяк». Ведущей торжественной церемонии выступила актриса Дарья Екамасова.

Гостями мероприятия стали Алексей Федорченко, Евгений Серзин, Михаил Местецкий, Владимир Мишуков, Евгения Громова, Любовь Мульменко, Андрей Золотарев, Антон Пампушный, Игорь Мишин, Дарья Харченко, Алексей Попогребский, Павел Лунгин, Алексей Лукин, Илья Виногорский, Алексей Герман-младший и многие другие.

Сразу после окончания церемонии открытия гости фестиваля смогли увидеть драмеди Шона Бэйкера АНОРА с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым.

Фото: Анна Темерина, Геннадий Авраменко

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07.10.2024