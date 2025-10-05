«Маяк-2025»: церемония открытия

Фоторепортаж из Геленджика

4 октября в Геленджике открылся III фестиваль актуального российского кино «Маяк». Ведущей мероприятия выступила актриса Марианна Шульц.

Фильмом открытия смотра стала драма Бакура Бакурадзе ЛЕРМОНТОВ. По окончании церемонии ленту представили актеры Богдан Голощук, Вера Енгалычева, Софья Гершевич, Евгений Романцов, оператор Павел Фоминцев, а также сам режиссер, выступающий в этом году председателем жюри основного конкурса.

Гостями торжественного мероприятия также стали Александр Робак, Андрей Смирнов, Елена Прудникова, Константин Бронзит, Маша Кошина, Евгения Громова, Наталья Кудряшова, Максим Острый, Павел Лунгин, Дарья Савельева, Дарья Котрелева, Анна Банщикова, Макар Хлебников, Анна Кузнецова, Владимир Мишуков и многие другие.

Фото: Анна Темерина, Геннадий Авраменко

