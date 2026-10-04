Четвертый кинофестиваль «Маяк»: фоторепортаж с церемонии открытия

3 октября в Геленджике стартовал четвертый кинофестиваль «Маяк», учрежденный Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм».

Гостями церемонии стали Алексей Учитель, Андрей Смирнов, Павел Лунгин, Антон Малышев, Эльнара Гусейнова, Александр Паль, Полина Кутепова, Соня Райзман, Бакур Бакурадзе, Руслан Братов, Вера Енгалычева, Мария Карпова, Семен Серзин, Стася Толстая, Сергей Малкин, Михаил Местецкий, Сергей Корнихин, Анна Кузнецова, Антон Желнов, Иван Яковенко, Петар Зекавица, Дарья Савельева и другие.

Фото: пресс-служба фестиваля