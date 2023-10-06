Кинофестиваль «Маяк»: церемония открытия

Аня Чиповская, Елизавета Ищенко, Александр Цыпкин, Алексей Попогребский и другие

5 октября в Геленджике открылся фестиваль актуального российского кино «Маяк». Ведущей церемонии открытия выступила Евгения Милова.

Конкурсная программа этого года состоит из 11 картин. Председателем жюри стал продюсер Игорь Толстунов. Вместе с ним победителей выберут Надежда Васильева-Балабанова, Лев Карахан, Алексей Попогребский, Аня Чиповская и Данила Козловский, который будет оценивать фильмы «на удаленке».

Первой конкурсной лентой, показанной после церемонии открытия, стала новая работа Михаила Местецкого ГОД ОТКРЫТИЯ. На «Маяке» картину представил сам режиссер, продюсеры Сергей Корнихин и Рубен Адамян, также исполнитель главной роли Эльдар Калимулин.

Гостями церемонии открытия фестиваля стали Елизавета Ищенко, Александр Цыпкин, Дмитрий Литвинов, Алексей Герман-мл., Павел и Елена Лунгины, Ситора Алиева, Светлана Максимченко, Юлия Шампорова, Антон Желнов, Никита Карцев и другие.

Фото: пресс-служба фестиваля

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06.10.2023