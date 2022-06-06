В Москве прошла презентация фильма «Майор Гром: Трудное детство»

Фотоотчет из Парка Горького

5 июня на Плюс Даче в Парке Горького Кинопоиск и кинокомпания Bubble Studios провели встречу зрителей с создателями фильма МАЙОР ГРОМ: ТРУДНОЕ ДЕТСТВО.

Режиссер Олег Трофим, продюсеры Артем Габрелянов и Михаил Китаев представили тизер проекта и исполнителей главных ролей: актеров Кая Гетца и Сергея Марина, которые исполнят в новом фильме роли Игоря Грома в детстве и его отца, полицейского Константина Грома. Вместе с Каем Гетцем и Сергеем Мариным в фильме сыграют Алексей Ведерников (молодой Фёдор Прокопенко), Владимир Яганов (Игнат, друг Игоря), Даниил Воробьёв (Юрий Смирнов, коллега Грома и Прокопенко), которых также представили на мероприятии.

Гостями презентации стала съемочная группа МАЙОРА ГРОМА, а также представители киноиндустрии и блогеры: Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Анастасия Красовская, Владимир Канухин, Вика Буцких, Марк Эйдельштейн, Святослав Рогожан, Ануар, Маша Лобанова, Петр Натаров и другие.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

06.06.2022