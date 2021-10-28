В Москве состоялась премьера фильма «Медея»

Фильм представили – режиссер, автор сценария, продюсер Александр ЗЕЛЬДОВИЧ, исполнитель главной мужской роли Евгений Цыганов, актеры Евгений Харитонов и Антон Риваль, оператор-постановщик Александр Ильховский, художник Степан Лукьянов, композитор Алексей Ретинский, продюсеры Анна Качко и Татьяна Остерн.

Первыми зрителями фильма стали: глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко, глава фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, актрисы Юлия Снигирь, Любовь Аксенова, Сабина Ахмедова, Алиса Хазанова, Марина Васильева, режиссеры Алексей Учитель, Анна Меликян, Андрей Сильвестров, писательница Алла Гербер, драматург Кирилл Фокин, певица Алиса Вокс, хореограф Алла Сигалова, оператор Михаил Кричман, продюсеры Александр Дулерайн, Дмитрий Фикс, Александр Вайнштейн, Нателла Крапивина, Наталья Клибанова, Арчил Геловани, пианистка Полина Осетинская, художник Павел Каплевич, дизайнеры одежды Гоша Рубчинский, Елена Супрун, программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин и другие.