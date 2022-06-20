В Москве прошла премьера фильма «Межсезонье»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся специальный показ фильма Александра Ханта МЕЖСЕЗОНЬЕ. Фильм представили режиссер Александр Хант, актеры Женя Виноградова, Игорь Иванов, Константин Гацалов, Ольга Саханова, Жанна Пугачева, Владимир «Спартак» Седаков и другие.

Гостями премьерного спецпоказа стали: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Рубен Дишдишян, Полина Ауг, Александра Ревенко, Лиза Шакира, Андрей Руденский, Ксения Суркова, Федор Гамалея, Юлия Хамитова, Янина Мелехова, Софья Озерова и другие.

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20.06.2022