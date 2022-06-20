В Москве прошла премьера фильма «Межсезонье»
Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»
В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся специальный показ фильма Александра Ханта МЕЖСЕЗОНЬЕ. Фильм представили режиссер Александр Хант, актеры Женя Виноградова, Игорь Иванов, Константин Гацалов, Ольга Саханова, Жанна Пугачева, Владимир «Спартак» Седаков и другие.
Гостями премьерного спецпоказа стали: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Рубен Дишдишян, Полина Ауг, Александра Ревенко, Лиза Шакира, Андрей Руденский, Ксения Суркова, Федор Гамалея, Юлия Хамитова, Янина Мелехова, Софья Озерова и другие.
20.06.2022