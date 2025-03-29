В Москве состоялось вручение третьей «Премии Художественного театра»

Фоторепортаж из МХТ имени А.П. Чехова

28 марта на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова в третий раз прошла церемония вручения «Премии Художественного театра». Награда присуждается молодым деятелям искусств до 35 лет включительно, ярко заявившим о себе в минувшем году.

Обладательницей приза в категории «Кино» стала актриса Даша Верещагина за роль Алисы Селезневой в фантастике СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД.

Гостями торжественного мероприятия стали Михаил Пиотровский, Станислав Любшин, Анна Михалкова, Игорь Золотовицкий, Владимир Хотиненко, Татьяна Яковлева, Алла Сигалова, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Александра Урсуляк, Агриппина Стеклова, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Андрей Мерзликин, Андрей Золотарев, Юрий Быков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Софья Лебедева, Мария Андреева, Кристина Бабушкина, Сергей Епишев, Екатерина Кононенко и многие другие.

Фото: Анна Темерина

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29.03.2025