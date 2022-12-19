В Москве состоялась премьера фильма «Мира»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

16 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма МИРА.

Фильм представили режиссер Дмитрий Киселев, продюсеры Рубен Дишдишян, Нарек Мартиросян и Наталия Клибанова, исполнители главных ролей Вероника Устимова и Евгений Егоров, а также съемочная группа.

Мероприятие посетили: Филипп Киркоров, Кирилл Плетнев, Кирилл Зайцев, Дарья Блохина, Карен Арутюнов, Саша Новиков, Ксения Суркова, Кристина Корбут, Таша Белая, Ксения Шапиро, Луиза-Габриэла Бровина, Юлия Хамитова, Никита Серов, Анна Мельникова, Мария Лобанова, Софья Синицына, Игорь Мишин и другие.

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19.12.2022