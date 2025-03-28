В кинотеатре «Художественный» открылся кинофестиваль «Мир знаний»

Фоторепортаж с церемонии открытия

27 марта в Москве начал работу ХХ Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний», организованный Киностудией им. М. Горького при поддержке Департамента культуры города Москвы в рамках проекта «Москва — город кино».

Об истории смотра зрители узнали от генерального директора продюсерского центра Союза кинематографистов Людмилы Будариной, которая на протяжении многих лет была директором кинофестиваля, и от режиссера Сергея Цихановича. После чего гости открытия смогли увидеть ретроспективу «Мира знаний» от начала создания до юбилейного года.

Председатель жюри, специалист по документальному и научно-популярному кино на постсоветском пространстве Галина Прожико вместе с членами жюри врачом-кибернетиком Олегом Волошиным, сербским сценаристом и продюсером Светой Страхинич и индийским сценаристом Балакой Гош поприветствовали гостей и поздравили с юбилеем.

Фильмом открытия стала российская документальная лента У ВЕТРА НЕТ ХВОСТА Никиты Сташкевича и Ивана Власова.

Фестиваль «Мир знаний» продлится до 30 марта.

Фото: пресс-служба Киностудии им. М. Горького

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28.03.2025