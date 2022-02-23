В Москва состоялась премьера фильма «Мистер Нокаут»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Фильм МИСТЕР НОКАУТ вместе со съемочной группой и исполнителями главных ролей Сергеем Безруковым, Ангелиной Стречиной, Ингой Оболдиной, Евгенией Дмитриевой, Никитой Тарасовым и Олегом Чугуновым представил режиссер Артём Михалков. Специальными гостями премьеры стали наследники Валерия Попенченко: вдова легендарного боксера Татьяна Попенченко и сын Максим Попенченко.

Гостями вечера стали: Татьяна Евгеньевна Михалкова, Фёдор Бондарчук, Дарья Михалкова, Наталья Михалкова, Антон Златопольский, Анна Михалкова, Надежда Михалкова, Анна Матисон, Ольга Любимова с дочерью Варварой, Михаил и Ольга Пореченковы, Андрей и Ольга Бурковские, Александр Олешко, Николай Бурляев, Александр Робак, Елена Веснина, Светлана Журова, Нелли Кобзон, Сергей Комаров, Екатерина Рокотова, Олег Стрежаков, Анэтта Бриль, Ольга Хохлова, Мария Погребняк, Анатолий Гарбер, Антон и Вера Голоцуцковы, а также – представители боксерского сообщества России: Татьяна Кириенко, Александр Беспутин, Александр Лебзяк, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Рахим Чахкиев и другие.

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23.02.2022