Московская международная неделя кино: церемония открытия

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

Сегодня, 27 августа, в Москве заканчивается Московская международная неделя кино.

Одним из наиболее звездных мероприятий стала церемония открытия в кинотеатре «Художественный», в рамках которой состоялась презентация возможностей Москвы, как столицы кинопроизводства. Ее провели писатель Александр Цыпкин, режиссеры Эмир Кустурица и Валерия Гай Германика, а также актер Марк Дакаскос.

В частности, генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов рассказал гостям о том, как Москва создает экосистему, в которой удобно снимать кино – столица делает крупные инвестиции в кинопроизводственную инфраструктуру и создает возможности для того, чтобы творческие люди и коллективы не оказывались один на один со своими проблемами.

Гостями мероприятия стали Алексей Учитель, Галина Стрижевская, Илья Бачурин, Марина Ворожищева, Александра Власова, Денис Котов, Алексей Герман-младший и многие другие.

Фото: пресс-служба ММНК

27.08.2025