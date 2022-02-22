В Москве состоялась премьера фильма «Многоэтажка»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

Психологический триллер МНОГОЭТАЖКА зрителям на закрытом показе представили Денис Никифоров, Даша Щербакова, Дмитрий Лысенков, Наталья Земцова и Наталья Швец, Анна Котова-Дерябина, Павел Ворожцов, Елена Муравьева, Николетта Шонус, режиссер Антон Маслов и сценарист Мария Маслова. Картина создана при поддержке Минкультуры РФ.

Премьера картины, созданной при поддержке Минкультуры РФ, состоится 3 марта на Start. Кроме того, с 24 февраля фильм выйдет в прокат в избранных кинотеатрах: «Иллюзион» (Москва), «Киноформат» (Ярославль), «Светофор» (Люберцы), сеть кинотеатров «Люмен-фильм» в Калининграде, Симферополе, Мурманске, Арзамасе, Сарове, Заречном, Балашове.

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22.02.2022