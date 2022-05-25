В Москве прошла премьера фильма «Мой папа — вождь»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

Светская премьера фильма МОЙ ПАПА — ВОЖДЬ Егора Михалкова-Кончаловского с Дмитрием Нагиевыми Марией Мироновой в главных ролях состоялась 24 мая в столичном кинотеатре «Художественный».

Фильм представила генеральный продюсер картины Ольга Акатьева, которая пригласила на сцену генерального директора Киностудии имени М. Горького Юлиану Слащеву, генерального директора компании «Ливандия Энтертейнмент» Ивана Лопатина, исполнителей ролей в фильме Максима Лагашкина, Евгения Романцова, юного актера Егора Тишканина, а также других членов съемочной группы.

Среди первых зрителей: Настасья Самбурская и Глеб Пекли, Прохор Шаляпин со своей новой подругой Ольгой Сан, Ирина Безрукова, Екатерина Волкова, Вячеслав Макаров, Алика Смехова, Маргарита Аброськина, Софья Каштанова, Анна Котова-Дерябина, Яна Кошкина, Изабель Эйдлен, Дарья Калмыкова с сыном и другие.

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25.05.2022