В Москве состоялась премьера комедии «Молодой человек»
Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»
Во вторник вечером в первом зале киноцентра «Каро 11 Октябрь» состоялась российская премьера комедии МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.
На красной дорожке фильм представили исполнители главных ролей: Павел Табаков, Ингрид Олеринская, Елена Ксенофонтова, Данила Поперечный, Валентина Ляпина. Премьеру посетили также звездные гости: Павел Деревянко, Елена Блиновская, Наталья Подольская, Владимир Хотиненко, Дуся Бабель, Александр Цыпкин, Влад Лисовец, Руслан Усачев и другие.
08.06.2022