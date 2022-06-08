В Москве состоялась премьера комедии «Молодой человек»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Во вторник вечером в первом зале киноцентра «Каро 11 Октябрь» состоялась российская премьера комедии МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

На красной дорожке фильм представили исполнители главных ролей: Павел Табаков, Ингрид Олеринская, Елена Ксенофонтова, Данила Поперечный, Валентина Ляпина. Премьеру посетили также звездные гости: Павел Деревянко, Елена Блиновская, Наталья Подольская, Владимир Хотиненко, Дуся Бабель, Александр Цыпкин, Влад Лисовец, Руслан Усачев и другие.

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08.06.2022