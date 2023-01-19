В Москве прошла премьера фильма «Молодость»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

14 января в кинотеатре «КАРО Октябрь» прошла премьера фильма МОЛОДОСТЬ Дмитрия Давыдова.

В числе первых зрителей были: Лариса Вербицкая, Анастасия Крайнова, Наталия и Алексей Гулькины, Надежда Ручка, Анна Котова-Дерябина, Согдиана, Александра Власова, Елена Князева, Катерина Кейру, Александр Хант, Максим Добромыслов, Владимир Битоков, Мария Зайцева, Надежда Ангарская, Сергей Гайдаров, Маруся Климова и другие.

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19.01.2023