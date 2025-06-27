В Москве начал работу летний кинотеатр «Москино Музеон»
Фоторепортаж из Парка искусств «Музеон»
26 июня в Парке искусств «Музеон» состоялось открытие летнего кинотеатра «Москино Музеон». Площадка будет работать весь летний сезон и подарит москвичам и гостям столицы возможность смотреть авторские ленты, новинки кинопроката, фестивальные хиты и многое другое.
Вечер открыло выступление группы «Город 312», а затем зрителей ждал показ романтической мелодрамы ПИТЕР FM. Картину представили продюсер Елена Гликман, а также исполнительница главной роли Екатерина Федулова и актер Павел Басов.
Картина Оксаны Бычковой вернется в повторный прокат с 3 июля и будет доступна в кинотеатрах «Москино».
Фото: пресс-служба «Москино»
27.06.2025