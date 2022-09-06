В Москве прошла премьера фильма «Начать сначала»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро Октябрь»

5 сентября в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера приключенческой спортивной картины НАЧАТЬ СНАЧАЛА.

Первым зрителям картину представили: исполнитель главной роли и продюсер Владимир Сычёв, актеры Владимир Стеклов, Елена Бирюкова, Адам Нехай, Марсель Бакаев, Юрий Кушнарев, режиссер Ирина Гобозашвили, продюсеры Евгений Черных, Илья Аксёнов, Станислав Дружинин.

Гостями премьеры стали: режиссёры Петр Буслов и Константин Буслов, актёры Агата Муцениеце, Аристарх Венес, Алена Чехова, Елена Борщёва, Андрей Батт, Иван Кокорин, Дмитрий Мухамадеев, Иван Жидков, Ирина Безрукова, Эвелина Блёданс, Анна Пескова, Дарья Калмыкова, Елена Старостина, Станислав Бондаренко, Кирилл Каганович, Анна Калашникова, Александр Ковтунец, Алена Чехова, Владимир Селиванов, Кузьма Сапрыкин, Роман Юнусов, Аскар Нигамедзянов, экс-худрук балетной труппы Большого театра Сергей Филин, певцы Кирилл Андреев, Виктория Дайнеко, Юлия Беретта, Ярослава Дегтярева, Саша Попова, продюсер Александра Клоц, участники проекта Актеры Дубляжа, телеведущий Джон Уоррен, команда регби Динамо-Москва, Генеральный директор, Председатель правления Федерации регби России Павел Федоров, спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков, олимпийский чемпион лыжник Александр Легков, олимпийский чемпион легкоатлет Юрий Борзаковский, фигурист Александр Энберт, футболист Артём Ребров и другие.

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06.09.2022