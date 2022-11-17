В Москве прошла премьера фильма «Наша зима»

16 ноября в киноцентре «Октябрь» прошла премьера фильма НАША ЗИМА якутского режиссера Степана Бурнашёва.

Гостями премьеры стали: Юлия Хлынина, Юрий Быков, Александр Хант, Данила Белых, Влад Канопка, Эдик Якут, Камилла Валиева, Аксинья Гог, Мария Лобанова, Никита Шалюков, Кассиопея Гольдман, Сергей Шаталов, Дуся Трухина, Илья Бачурин, Данила Белых, Дарья Повереннова, Ангелина Загребина, Кирилл Запорожский, Милана Бру, Никита Плахотнюк, Егор Сазыкин, Анна Богомолова, Артём Жигулин, Мария Лисовая, Федор Кравчук, Александр Грушковский, Сергей Походаев, Юлия Хамитова и другие.