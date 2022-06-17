В Санкт-Петербурге прошла премьера сериала «Наследие»

16 июня в рамках XXV Петербургского международного экономического форума онлайн-кинотеатр Premier провел эксклюзивный показ первой серии сериала «Наследие» производства компании «MAG Film».

Закрытый показ картины прошел под куполом «Планетария №1». Гостями мероприятия, оформленного привезенными со съемочной площадки проекта декорациями, стали гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, Филипп Янковский, Гамалея Федор, Надежда Стрелец, Дарья Поверенова, Алена Жигалова, Евгений Шварц, Константин Белошапка, Давид Наимеди.

Закрытую премьеру своими выступлениями завершили Баста и DJ Козак.