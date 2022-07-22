В Москве прошла премьера сериала «Наследие»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро Октябрь»

21 июля онлайн-кинотеатр Premier представил научно-фантастический сериал «Наследие» Алексея Голубева. Производством занималась кинокомпания MAG Film.

Светскую премьеру посетили Алексей Серебряков, Варвара Шмыкова, Катерина Ковальчук, Александр Раппопорт, Анатолий Цой, Люся Чеботина и ЮрКисс, Наталья Бардо, Виталий Гогунский, Лиза Моряк, MIA BOYKA, Анар Халилов, Федор Гамалея, Константин Белошапка, Давид Ниамеди, Игорь Жижикин, Екатерина Шпица, Ирина Безрукова, Наташа Рудова, Анна Котова, Ираклий Пирцхалава, Катя Гусева, Тимур Соловьев, Евгений Шварц, Янина Студилина, Михаил Евланов, ST (Александр Степанов), Анна Слю, Александр Мизев и другие.

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22.07.2022