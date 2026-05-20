В Москве состоялась премьера комедии «Не одна дома 3. Выпускной»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

18 мая в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера семейной комедии НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ. За производство проекта отвечали компании «КиноЦех», «Биг Скрин Продакшн» и «Арна Медиа». Картина выйдет в широкий прокат 21 мая. Дистрибьютор – «Атмосфера Кино».

Со сцены фильм представили исполнители главных ролей Милана Хаметова и Давид Манукян, продюсеры Андрей Липов, Максим Максимов и Анна Ясюкевич-Маковская, актеры Марк-Малик Мурашкин, Юлианна Михневич, Роман Курцын и другие участники съемочной группы.

Среди гостей премьеры были Мари Краймбрери, Денис Кукояка, Аделина Сотникова, Алиса Вокс, Алексей Столяров, Вера Бонд, Владимир Левченко, Елена Сажина, Павел Комаров, Елизавета Гончаренко, Александр Новиков, Олег Терновой, Марьяна Локель, Вау Вероника, Марко Радинович, Руслан Громов, Анна Ещенко и другие.

Перед началом показа в кинотеатре состоялась автограф-сессия с исполнительницей главной роли, блогером и певицей Миланой Хаметовой.

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

20.05.2026