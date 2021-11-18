В Москве состоялась премьера драмы «Небо»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В центре истории два главных героя – подполковник Сошников и капитан Муравьев. Два разных характера, две разных судьбы, которым суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим. Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. Это событие освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия. Олег Сошников и штурман Константин Муравьев успели катапультироваться, но только одному из воинов суждено было вернуться домой живым.

Фильм представили: режиссер Игорь Копылов, продюсеры Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, актеры Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губарев, Анатолий Кот, Дмитрий Блохин и другие.

Гостями премьеры стали: Летчик Константин Мурахтин, Леонид Агутин, записавший заглавную песню фильма, актеры: Анна Пескова, Соня Присс, Федор Федотов, Андрей Федорцов и Денис Юченков, Вольфганг Черни, певицы: Юлия Паршута, Саша Морозова и др.

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18.11.2021