В Москве состоялась премьера фильма «Непослушная»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро Октябрь»

10 февраля в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма НЕПОСЛУШНАЯ с Александром Петровым и Анастасией Резник в главных ролях.

Фильм представили актёры Александр Петров, Анастасия Резник, Ян Цапник, Никита Тарасов, Анна Чурина и режиссер Дмитрий Суворов.

Премьеру посетили: Стася Милославская, Янина Студилина, Александр Ревва, Дмитрий Дюжев, Виктор Добронравов, Евгений Сангаджиев, Ксения Андрианова, Юрий Быков, Екатерина Кабак, Алика Смехова, Валери Зоидова, Денис Власенко, Данила Якушев, Александр Цыпник, Елена Север, Юркисс, Александра Киселева, Анжелика Каширина, Аристарх Венес, Клим Шипенко, Марк Богатырев, Мария Шумакова, Роман Архипов, Роман Юнусов, Рената Пиотровски, Елена Борщева, Елена Захарова и другие.

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13.02.2023