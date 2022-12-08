В Москве состоялась премьера фильма «Непослушник 2»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

7 декабря в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма НЕПОСЛУШНИК 2.

Картину представили актёры Виктор Хориняк, Маргарита Аброськина, Антон Ескин, Олег Камещиков, режиссер картины Владимир Котт, а также продюсеры Георгий Малков и Ясмина Бен Аммар.

Премьеру посетили: Гавриил Гордеев, Кузьма Сапрыкин, Алёна Водонаева, Ирина Безрукова, Катя Кабак, Данила Якушев, Евгений Бороденко, Никита Дювбанов, Макар Кожухов, Павел Ворожцов, Александр Котт, Птаха, Снежина Кулова, Катя Лель, Олег Гаас, Анна Невская, Ангелина Загребина, Аркадий Укупник с супругой Натальей и дочерью Лилей, Сергей Рублев, Ирина Безряднова, Жанна Эппле, Aleksia, Даниил Белых, Александр Энберт и другие.

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08.12.2022